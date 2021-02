El Elche ficha a Helibelton Palacios

El Elche ha anunciado este jueves la incorporación a su plantilla del lateral derecho colombiano Helibelton Palacios. El jugador, de 27 años, se encontraba sin equipo tras haber pertenecido en la última temporada al Atlético Nacional.

Helibelton Palacios ocupará una de las fichas libres que tiene el Elche en su plantilla y coincidirá en el equipo ilicitano con su compatriota Johan Mojica, quien llegó al club en el pasado mercado de invierno para el carril izquierdo de la defensa. El jugador colombiano ya cuenta en experiencia en Europa tras su paso por el fútbol belga y disputó con su selección los pasados Juegos Olímpicos de Río en 2016.

Además de a Helibelton Palacios el Elche quiere fichar a Piatti

Pese a haber cerrado el mercado invernal, el conjunto ilicitano se ha reservado tres fichas que podría ocupar con jugadores que actualmente estén sin contrato. Ese es el caso de Pablo Piatti, que ha terminado contrato recientemente con el Toronto y podría recalar a coste cero en el Elche.

El ex de Almería, Valencia y Espanyol está cerca del equipo alicantino. Eso sí. El Elche no acometerá su contratación si no tiene garantías de que Pablo Piatti está plenamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2019. Además de al futbolista de 31 años, el conjunto franjiverde pretende incorporar también a un nuevo central.

El Elche ha rescindido el contrato de Sánchez Miño y Rodríguez y a Lucumí

El Elche anunciaba recientemente un acuerdo para rescindir los contratos de los jugadores argentinos Juan Sánchez Miño y Diego ‘Ruso’ Rodríguez y del colombiano Jeison Lucumí.