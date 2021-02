André Silva, alternativa a Dembelé para el Atlético de Madrid

Antes de lanzarse a por el francés, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el conjunto rojiblanco sondeó al que fuera delantero del Sevilla, que esta temporada lleva 18 goles en 21 partidos. Sin embargo, pese al regreso de Jovic, el Eintracht se ha negado a ceder a André Silva al Atlético de Madrid, algo que sí ha tenido a bien hacer el Olympique de Lyon con Moussa Dembelé.

Por el delantero de 24 años el cuadro colchonero tendrá una opción de compra de 33 millones de euros. Dicho precio es el que pedirá el Eintracht por André Silva, por lo que no se descarta que el Atlético de Madrid vuelva a la carga por él si decide no hacerse en propiedad con Moussa Dembelé. Así lo asegura Bild, aunque señala que el cuadro colchonero tendrá en el Wolverhampton a un duro competidor a la hora de tratar de hacerse con el ex del Sevilla.

El Atlético de Madrid quiere a André Silva y ya ha fichado a Guilherme Ramos

El conjunto rojiblanco ha estado cerca de incorporar también a un nuevo central a su plantilla y por sólo 1 millón de euros. El elegido para ello era Guilherme Ramos, defensor de 23 años que milita en el Feirense de la Segunda División portuguesa.

Aunque el Sporting de Portugal, propietario del 50 por ciento de sus derechos, había dado el visto bueno a la oferta del Atlético de Madrid, ha sido el Feirense el que se ha opuesto a la operación. Habrá que ver pues si el Atlético de Madrid vuelve a la carga en verano por Guilherme Ramos, que entrará entonces en su último año de contrato.