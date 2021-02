Aleix Vidal se sincera sobre la lesión de Lucas Ocampos y el tiempo que estará de baja

Como “experto en tobillos” que dice ser, él sufrió una grave lesión de febrero de 2017, el carrilero de 31 años ha hecho alusión a lo acontecido con su compañero. Además de hacer referencia a la lesión de Lucas Ocampos, Aleix Vidal ha hablado de Djené tras la entrada que el futbolista del Getafe propició al argentino.

“Cuando hemos terminado el entrenamiento, he ido a tratarme a la sala de fisioterapia. Le estaban quitando la venda. Por desgracia, soy un experto en tobillos. Al pasar 24 horas y ver que no tenía hematoma, sabía que no iba ser más grave. A ver... seguramente estará alrededor de un mes, mes y medio, dos meses... Pero no es nada más preocupante. Es una lesión delicada, que lleva su tiempo, los ligamentos y los tobillos tienen sus cosillas”, ha dicho Aleix Vidal en una entrevista a Muchodeporte.

Djené no quiso hacer daño a Lucas Ocampos según Aleix Vidal

Cuestionado por Djené, ha señalado: “Juraría que no había mala idea. Crucé con él cuatro palabras y estaba afectado y gente que lo conoce también me lo ha dicho. Pondría la mano en el fuego porque no fue así”.

El comunicado del Sevilla sobre la lesión de Lucas Ocampos

“Tras realizarse en el día de hoy nuevas pruebas médicas, una vez descartada la existencia de daño óseo el pasado sábado, los Servicios Médicos del Sevilla informan de que el jugador Lucas Ocampos sufre esguince grado II de la sindesmosis anterior y del ligamento peroneo calcáneo del tobillo izquierdo. Se irán realizando revisiones periódicas para comprobar la evolución del jugador”, informaba el club a través de una nota de prensa.