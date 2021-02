El Sevilla piensa en Mariano Díaz como recambio de En-Nesyri

Aunque el conjunto hispalense ha conseguido retener en sus filas al marroquí pese al interés del West Ham en el mercado invernal, el club de Nervión espera que el equipo inglés vuelva a la carga por su delantero en verano. Además, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el Milán y la Roma también están dispuestos a pujar por Youssef En-Nesyri. motivo por el que el Sevilla ha tasado en 40 millones de euros al atacante de 23 años. Por otro lado, la dirección deportiva capitaneada por Monchi peina el mercado y Mariano Díaz vuelve a ser una opción.

El Real Madrid necesita liquidez para afrontar el fichaje de Mbappé o el de Haaland en verano, y más liquidez necesitará si Sergio Ramos no renueva y tiene que fichar a alguien en su demarcación. Es por ello por lo que Mariano Díaz vuelve a estar en la rampa de salida, una contratación que el Sevilla valora seriamente su contratación.

Cabe señalar que el delantero de 27 años estuvo muy cerca del conjunto hispalense el verano en el que regresó al Real Madrid. “Él estaba absolutamente ilusionado y convencido de que Sevilla sería una etapa mágica. No tenía otra cosa en su cabeza, pero en el último momento, entró el Real Madrid de Lopetegui y le plantearon el proyecto de su vida”, reconocía su agente, David Aranda.

El Real Madrid podría ofrecer a Mariano Díaz al Sevilla como moneda de cambio

Precisamente si Sergio Ramos no renueva con el cuadro merengue, en el Santiago Bernabéu piensan en Jules Koundé como recambio. No obstante, el Real Madrid no alcanzará en ningún caso los 90 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión, motivo por el que estaría dispuesto a incluir a Isco en la operación y, llegado el caso, también a Mariano Díaz.