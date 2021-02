El Real Madrid está dispuesto a ofrecer a un jugador al Sevilla por Koundé

Aunque la prioridad del conjunto blanco es incorporar a un nuevo delantero de cara al siguiente curso, no podrá sortear el contratar a un nuevo central si Sergio Ramos no renueva su contrato. En nombre que ha cobrado fuerza en las últimas horas para relevar al de Camas es el de Jules Koundé. No obstante, su precio, 90 millones de euros, es una cantidad a la que no estaría dispuesto a hacer frente el Real Madrid. Sin embargo, sí que estaría dispuesto a ofrecer a Isco para rebajar así el precio del francés.

Recientemente ha sido Pedja Mijatovic el que ha dicho que el centrocampista de 28 años es del agrado de Julen Lopetegui: “Lopetegui es amigo mío y sé que le gusta mucho, pero hay que ver la ficha que está ganando en el Real Madrid y el dinero que le costaría al Sevilla la operación”.

¿Por qué no ha recalado Isco en el Sevilla en enero?

Aunque el nombre del Isco ha estado sobre la mesa del Sevilla durante el mercado invernal, no ha sido una opción para el conjunto hispalense debido a su elevada ficha, 6 millones de euros, y a que el Real Madrid exigía 20 millones por su traspaso. No obstante todo podría cambiar si el conjunto blanco incluye al andaluz en su oferta al club de Nervión. De esta manera el Sevilla no sólo se reforzaría, también haría esa gran venta que debe hacer antes de que finalice el presente ejercicio. “La diferencia de esta temporada es que no hemos hecho una gran venta, pero sí habrá que hacerla a lo largo de este ejercicio si queremos confeccionar de nuevo una gran plantilla. Una vez termine la temporada seguro que tendremos ofertas por los jugadores y habrá que tomar esa decisión”, señalaba recientemente José María Cruz, director general del club de Nervión.