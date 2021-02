El Real Madrid no es el único equipo que quiere llevarse a Koundé del Sevilla

Pese a que el conjunto hispalense rechazó una oferta del Manchester City de 55 millones de euros por el central, en el club se han negado a aumentar su cláusula de 90 millones de euros. Esto es algo que ha animado al Real Madrid, y también al Manchester United y al PSG a sumarse a la puja por Jules Koundé.

En el caso del Real Madrid, piensa en él como posible recambio de Sergio Ramos si éste no renueva. Además el cuadro merengue no descarta hacer caja por Varane, lo que le llevaría nuevamente a Jules Koundé. Si bien el Real Madrid no alcanzará, en ningún caso, los 90 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión, podría incluir a Isco para rebajar su precio.

Si el Sevilla lo que busca es hacer caja por el francés, el Manchester United prepara 70 millones de euros por Koundé según la prensa británica. No obstante, en Old Trafford también están tentando a Sergio Ramos, lo que podría cerrar la puerta al futbolista del Sevilla. Otro equipo que está tratando de alcanzar un acuerdo con Sergio Ramos es el PSG, que también tiene a Jules Koundé como alternativa al internacional español. Según AS, el cuadro parisino estaría dispuesto a ofrecer hasta 80 millones por él.

“No soy nunca partidario, por concepto, de mejorar a un jugador que ha tenido una buena temporada en su primer año. Porque los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros y porque si incrementas la cláusula de rescisión lo haces en cantidades que nadie va a pagar; y subir el salario de un jugador para elevar una cláusula a unas cantidades que nadie pagaría... a veces, no es una buena elección”, decía el director general del Sevilla, José María Cruz, recientemente.