Inui, tentado para abandonar el Eibar

El atacante japonés de 32 años cuenta con un pretendiente en China. Pese a que Takashi Inui tiene contrato con el Eibar hasta 2022, está siendo tentado por el Shanghai SIPG para abandonar el conjunto vasco.

Según Fichajes.net, el equipo chino le ofrecería un salario muy superior al millón al año que percibe en el cuadro armero. El Eibar por su parte, ha visto como Marko Dmitrovic se ha comprometido con el Sevilla de cara a la próxima temporada y corre el riesgo de que Paulo Oliveira, al que pretende el Betis, también abandone el equipo a coste cero este verano. Por ese motivo, dado que Takashi Inui termina contrato en 2022, el conjunto vasco podría ver con buenos ojos hacer caja por él a coste del Shanghai SIPG antes de que entre en su último año de contrato.

El Eibar podría perder a Takashi Inui y a Paulo Oliveira

Takashi Inui ha disputado 22 encuentros en el presente curso y el Eibar cuenta con él de cara al siguiente. No obstante, una oferta del Shanghai SIPG podría llevar al club a replantearse su situación, especialmente si es él el que quiere poner a rumbo a China. Otro futbolista con el que cuenta el cuadro armero es con Paulo Oliveira, al que todavía no ha podido renovar. El central de 29 años es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero y pretendientes dispuestos a ofrecerle acomodo a coste cero no le faltan. Uno de ellos es el Betis, que busca a un futbolista en su demarcación.