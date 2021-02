El Betis mira a Eibar y Levante en busca de fichajes

El conjunto verdiblanco, que ya ha alcanzado un acuerdo con Rui Silva para la próxima temporada, peina el mercado en busca de jugadores que, como él, terminen contrato al final del presente curso. Paulo Oliveira, del Eibar, y Rubén Rochina, del Levante, serían los nuevos objetivos del Betis.

Ver también La Otra Liga .El Betis se fija un objetivo en el Real Madrid para la próxima temporada

Si bien Marko Dmitrovic termina contrato con el Eibar y ya se ha comprometido con el Sevilla, Paulo Oliveira es libre para negociar con otros equipos. Esto es algo que quiere aprovechar el Betis, que busca a un futbolista en su demarcación, para hacerse con sus servicios a coste cero según Estadio Deportivo. Lo mismo sucede con Rubén Rochina, que ha negado que su no renovación con el Levante se deba a una cuestión económica: “He tenido que leer noticias y escuchar comentarios de familia y amigos, de gente que te pregunta sobre la situación y sí que me gustaría aclarar que lo que sale en las noticias no es real. En ningún momento le he pedido al club cuatro años de contrato. Tampoco a nivel económico he pedido las cantidades que están saliendo por ahí. A nivel económico no he llegado a valorar ninguna opción porque al final la diferencia está más en la duración del contrato que en otra cosa”.

Además de querer pescar en el Eibar y en el Levante, el Betis quiere hacerlo en el Alavés

El Betis también está tratando de alcanzar un acuerdo con dos futbolistas del Alavés que también terminan contrato al final del presente curso. Si bien también tendría bastante avanzado el fichaje de Jota Peleteiro, pretende aprovechar que Abdallahi Mahmoud no ha renovado con el equipo albiazul para alcanzar un acuerdo con él para la próxima temporada.

“He estado muy contento en Vitoria desde el principio. El club me ha abierto sus puertas y me ha propuesto continuar aquí, pero a mí me gusta ser siempre claro. Me han llegado propuestas muy interesantes futbolísticamente. Siendo sinceros, es complicado que pueda renovar aquí”, decía Jota Peleteiro.

“La decisión todavía no está tomada, porque la vida cambia, pero sí que está meditada”, agregaba el extremo de 29 años. Preguntado por su futuro, Jota Peleteiro señalaba: “Lo que más me importa es el proyecto, entre las ofertas que hemos tenido está bastante meditado por dónde van a ir los tiros”, añadía.