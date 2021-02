Tras perder a Upamecano, el PSG se plantea pagar la cláusula de Koundé

El Sevilla es consciente de que el fichaje de Upamecano por el Bayern de Múnich le afectará de algún modo. Este movimiento ha convertido a Jules Koundé en una de las opciones más atractivas del mercado y, como contamos en LAOTRALIGA, PSG, Manchester United y Real Madrid podrían intentar su fichaje.

Si bien desde Old Trafford están dispuestos a ofrecer hasta 70 millones de euros por el central de 22 años, el Real Madrid no alcanzará, ni por asomo, dicha cifra. Y menos si termina acercando posturas con el Sergio Ramos. Eso sí, estaría dispuesto a ofrecer a jugadores como Isco o como Mariano Díaz para rebajar el precio de Joules Koundé en caso de hacer caja por Varane, que podría terminar en el Manchester United.

El PSG, por su parte, no quiere depender de este baile de centrales, aunque ha tentado a Sergio Ramos para que no renueve con el Real Madrid. De no hacerse con sus servicios, y tras haberse quedado con las ganas de fichar a Upamecano, no especulará por Jules Koundé, por lo que estaría dispuesto a abonar al Sevilla su cláusula de rescisión de 90 millones de euros. El conjunto francés haría frente sin problemas a dicha cantidad si termina vendiendo a Mbappé al Real Madrid en verano, algo que no se descarta.

El Sevilla no subirá la cláusula de Jules Koundé pese al interés del PSG

“No soy nunca partidario, por concepto, de mejorar a un jugador que ha tenido una buena temporada en su primer año. Porque los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros y porque si incrementas la cláusula de rescisión lo haces en cantidades que nadie va a pagar; y subir el salario de un jugador para elevar una cláusula a unas cantidades que nadie pagaría... a veces, no es una buena elección”, decía el director general del Sevilla, José María Cruz, recientemente.