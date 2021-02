José Castro desmiente lo de la opción de compra del Real Madrid sobre Koundé

El Sevilla alcanzó un acuerdo el pasado verano para hacerse con Óscar Rodríguez. Según se ha escrito estos días, el Real Madrid quiso adquirir un derecho preferencial sobre Jules Koundé en esta operación, algo a lo que el conjunto hispalense se habría opuesto. Esto es algo que ha querido desmentir el presidente del Sevilla, José Castro.

“Es un magnífico jugador, tuvimos ofertas por él verano, nos encanta que siga creciendo con nosotros. Con todos mis respetos, lo de la opción de compra del Real Madrid que se planteó en verano es una absoluta milonga, me estoy enterando ahora mismo y porque me lo estáis diciendo vosotros”, ha dicho José Castro al ser preguntado en Radio MARCA por el futuro de Jules Koundé.

Jules Koundé y el interés del Real Madrid

Aunque la prioridad del conjunto blanco es incorporar a un nuevo delantero de cara al siguiente curso, no podrá sortear el contratar a un nuevo central si Sergio Ramos no renueva su contrato o si opta por hacer caja por Varane. En dicho caso, una de las opciones favoritas para el Real Madrid sería Jules Koundé. No obstante, su precio, 90 millones de euros, es una cantidad a la que no estaría dispuesto a hacer frente el cuadro merengue. Sin embargo, sí que estaría dispuesto a ofrecer a Isco para rebajar así el precio del francés. No obstante el Real Madrid también baraja otras alternativas como David Alaba, que ha anunciado que no seguirá en el Bayern de Múnich, o Pau Torres, al que sacar del Villarreal cuesta 65 millones de euros.