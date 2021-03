ÍIhan Parlak se arrepiente de no haber fichado por el Sevilla

El delantero de 34 años del Kayserispor ha reconocido que pudo haber jugado en el equipo hispalense al comienzo de su carrera. Echando la vista atrás, ÍIhan Parlak se arrepiente de no haber recalado en el Sevilla y de haber estado toda su carrera en Turquía.

“Me trasladaron al Fenerbahçe a la edad de 20 años. En ese momento, tenía una oferta de un equipo español, el Sevilla. Tenía derecho a elegir y me fui al Fenerbahçe. Si pensase entonces como ahora... habría ido al Sevilla, no al Fenerbahçe. Si hubiese ido al extranjero, mi carrera habría sido diferente. La oferta del Sevilla en ese momento era un contrato basado en el rendimiento después de que estuviese una temporada cedido con otro equipo... En ese momento, pensé que irme al Fenerbahçe era más razonable”, ha reconocido ÍIhan Parlak en Rayosport.

La trayectoria de ÍIhan Parlak tras su frustrado fichaje por el Sevilla

El atacante, que suma cuatro goles en 27 partidos con el Kayserispor, que es el equipo donde se inició como futbolista. Posteriormente, pese a tener la opción de recalar en el Sevilla, ÍIhan Parlak se decantó por el Fenerbahçe. El siguiente equipo de este delantero fue el Ankaraspor, club que le cedió al Ankaragücü y al Karabükspor en dos ocasiones, equipo que terminaría adquiriéndole en propiedad. Kayseri Erciyesspor, Gaziantepspor y nuevamente el Ankaragücü serían sus siguientes equipos antes de volver a recalar en 2020 en el Kayserispor. Toda la carrera de ÍIhan Parlak se ha desarrollado en Turquía y quién sabe qué habría de sido de ésta de haber tenido una oportunidad en LaLiga de la mano del Sevilla.