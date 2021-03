Néstor Araújo: “Me gustaría volver a Cruz Azul”

El central de 29 años tiene contrato con el Celta de Vigo hasta 2023, pese a ello tiene claro cuál le gustaría que fuese su siguiente destino. Y es que, según ha reconocido el propio Néstor Araújo en una entrevista, le gustaría regresar a Cruz Azul.

“Me gustaría volver cuando estaba en mi primer club, Cruz Azul, creo sinceramente que pude hacer las cosas mucho mejor en su día”, ha dicho el mexicano en MARCA.

Néstor Araújo también ha sido preguntado por su difícil adaptación al Celta de Vigo: “El primer año no fue nada sencillo pero luego, poco a poco, me fui adaptando. La gente y los compañeros me fueron ayudando y eso hizo que la adaptación fuera bien. En los inicios, también me costó el ritmo de los partidos, de LaLiga”.

La llegada de Luis Abram al Celta podría propiciar la salida de Néstor Araújo

El central de 24 años, por el que Vélez pidió 5 millones de euros el pasado verano al Betis y al Getafe, no ha renovado con el equipo argentino y saldrá a coste cero a final de temporada. Esto es algo que querría aprovechar Eduardo Coudet para reclutar a Luis Abram en el Celta de Vigo.

Vélez, por su parte, tratará de evitar que se marche a coste cero forzándole a renovar. Para ello está dispuesto a dejarle sin jugar si no extiende su contrato. Habrá que ver si, en caso de ampliarlo, el Celta de Vigo presenta una oferta por Luis Abram y si su llegada implica la salida de Néstor Araújo, tal vez, a Cruz Azul.