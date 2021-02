El Betis también escuchará ofertas por Cristian Tello

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, el conjunto verdiblanco hará caja por dos de sus jugadores más codiciados para poder reforzarse en verano, especialmente si no se clasifica para disputar competiciones europeas la próxima temporada. Si bien el Betis tendría previsto escuchar ofertas por Loren Morón y por William Carvalho, también hará lo propio por Cristian Tello.

Pese a que el extremo de 29 años empezó bien la temporada, ha ido de más a menos, motivo por el que el club le ha colgado el cartel de transferible. Al menos, así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que Cristian Tello fue relacionado con el Inter de Miami de David Beckham hace un año. En el caso de William Carvalho ha sido el Betis el que ha rechazado una oferta por él del West Bromwich ya que el club británico no aceptaba tener una opción de compra por el luso. Dicha cantidad podrían ofrecer por él desde Portugal, donde el Sporting y el Benfica suspiran por hacerse con sus servicios. A favor de este último equipo jugaría la presencia de Jorge Jesús en su banquillo, que al ser cuestionado sobre él, señalaba: “Trabajó algunos años a mis órdenes y sé cuál es su valor. Es un gran jugador y, como entrenador del Benfica, me gustan los grandes jugadores”. “No tengo ningún problema en decir que William Carvalho es un excelente jugador”, añadía.

Loren Morón, por su parte, ha estado cerca de ser el recambio de Diego Costa en el Atlético de Madrid. El cuadro colchonero pretendía hacerse con su cesión reservándose por él una opción de compra de 10 millones de euros, sin embargo ha sido el delantero el que se ha negado a salir del Betis. Por ese motivo, el equipo andaluz se ha desprendido finalmente de Sanabria.