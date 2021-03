Felipe Miñambres baja al Celta de Vigo de la puja por Santos Borré

El delantero de 25 años no regresará a LaLiga Santander de la mano del conjunto gallego. Aunque Felipe Miñambres, director deportivo del Celta de Vigo ha reconocido que el cuadro celeste intentó fichar a Santos Borré en el pasado, también ha afirmado que no irá a por él en verano.

“Ahora no. Sí que hubo un momento, en enero no sé si de esta temporada o de la anterior, que estuvimos en contacto para que viniese y al final no se pudo hacer”, ha comenzado diciendo Felipe Miñambres en Movistar. “Ahora la situación es diferente, tendrá muchos equipos para poder ir”, ha añadido el director deportivo del Celta de Vigo. Resignado por ello, Felipe Miñambres ha agregado: “Nosotros intentar, intentamos. Otra cosa es a dónde lleguemos”.

A la madre de Santos Borré le gustaría volver a ver a su hijo en el Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco busca delantero de cara al siguiente curso y el colombiano sigue siendo una opción. Y es que el Atlético de Madrid vendió el 50 por ciento de los derechos de Santos Borré a River Plate por 3,5 millones de euros, por lo que todavía conserva la mitad de su propiedad. Sobre esto ha hablado recientemente Deisy del Carmen Maury García, madre del futbolista de 25 años.

“El futuro de Rafa solo Dios sabrá donde estará, pero él siempre me dice que se identifica con el fútbol inglés, un fútbol rápido, es decir le gusta ese fútbol, entonces Dios mediante su futuro donde este estará bien. Que se deje de guiar por Dios, lo que su corazón y mente le diga. Desde el punto de vista de mi corazón, me gustaría que revancha en el fútbol de España y en el Atlético Madrid para que demuestre y se reivindique con las hinchas y con las personas que en su momento no le brindaron la confianza”, decía la madre de Santos Borré.