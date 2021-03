Diego Costa ya tiene equipo para la próxima temporada

Aunque el delantero de 32 años confiaba en encontrar equipo en el mercado invernal, cuando solicitó al Atlético de Madrid que le diera la carta de libertad, finalmente no ha sido así. Libre para negociar con otros equipos desde entonces, Diego Costa habría alcanzado un acuerdo con el Benfica.

Detrás de este movimiento estaría Jorge Mendes, agente del atacante, que ha aprovechado sus contactos en el club luso para llevar al de Lagarto a Portugal. Seguir compitiendo en Europa, y hacerlo cerca de España, es algo que valora positivamente Diego Costa, que ha rechazado ofertas para regresar a Brasil.

El Benfica podría permitir a Diego Costa competir en Champions la próxima temporada. Esto es algo que ha tratado de evitar el Atlético de Madrid, que accedió a darle la carta de libertad a cambio de que no fichase por un equipo que disputase dicha competición en el presente curso. No obstante, el Benfica de momento está en puestos de la Europa League, aunque a tres puntos del Oporto, que es segundo.

Diego Costa y su salida del Atlético de Madrid

“Bueno gente... Atléticos... Hoy, con tristeza pero al mismo tiempo feliz, vengo a despedirme de todos los aficionados del Atleti, de toda mi gente. Triste por no poder hacer más parte de esta familia, estando en el día a día, pero feliz por haber formado parte de ella, de este gran club”, comenzaba diciendo en su despedida.

“Aquí he vivido momentos difíciles, de los que siempre me he levantado gracias a la ayuda de los médicos, fisios y recuperadores y de mis compañeros. Y momentos felices que ya están en mi memoria y en la de todos. Pero quiero deciros que me siento feliz por haber podido hacer historia y poner mi pequeño nombre en la de este gran club. Algo que siempre quise pero nunca llegué a imaginar que pudiera pasar”, añadía Diego Costa.

“No quiero decir lo que todos dicen al irse de un club. Aquello de que seré uno más. No. Lo demostré en el campo, lo demostré cada partido. YO YA SOY DEL ATLETI. Ahora con mucha ilusión, fuerza, ganas y pasión para lo que venga, el próximo desafío. ATLÉTICOS, GRACIAS, OS QUIERO”, finalizaba el delantero, que jugará en el Benfica la próxima temporada.