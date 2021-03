La novia de Aleñá, indignada con el hospital catalán que busca niños para probar vacunas

Ingrid Gaixas, pareja del centrocampista del Barcelona, que durante este final de Liga está jugando en calidad de cedido en el Getafe, ha utilizado su cuenta de Instagram para mostrar su malestar con el Hospital Sant Joan de Déu. La novia de Carles Aleñá reaccionaba así al siguiente mensaje que el centro catalán había publicado en Twitter:

Noticias relacionadas La Otra Liga .El Getafe quiere que el Real Madrid le ceda a Sergio Arribas la próxima temporada

“Buscamos niños y adolescentes sanos para participar en ensayos clínicos de vacunas contra el #COVID19”, solicitaba el Hospital Sant Joan de Déu a través de esta red social. “Si tu hija o hijo tiene entre 5 y 17 años y estáis interesados en participar, rellena el formulario en la web”, añadía.

🟣Buscamos niños y adolescentes sanos para participar en ensayos clínicos de vacunas contra el #COVID19



👉Si tu hija o hijo tiene entre 5 y 17 años y estáis interesados en participar, rellena el formulario en la web de @IRSJD_info



✍️https://t.co/kEbgZ6Duev pic.twitter.com/tWJnU01TFN — Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ES (@SJDbarcelona_es) March 18, 2021

La reacción de la novia de Carles Aleñá al mensaje del Hospital Sant Joan de Déu

Al leerlo, la novia de Carles Aleñá replicaba en Instagram: “Lo que faltaba. ¿De verdad lo veis normal? No es que quieran vacunarlos, es que quieren usarlos de prueba. VERGÜENZA. ¡¡¡LOS NIÑOS NO SE TOCAN!!!”.

“No estoy en contra de ello. Yo me vacuno y vacuno a mi hijo. Lo único que quiero expresar es que COMO MADRE me da miedo exponer a mi hijo a una vacuna que no hace ni un año que se está testando”, continuaba Ingrid Gaixas.

No obstante, la novia de Carles Aleñá concluía diciendo: “Como persona que forma parte de la sociedad siempre muestro mi apoyo a los médicos y científicos que estudian todo esto porque gracias a ellos y los ensayos de las vacunas tenemos todo lo que tenemos”.