El Valencia podría fichar a coste cero a Younes Belhanda

El conjunto che, que perdió a Kondogbia con la temporada ya comenzada y que se hizo con la cesión de Christian Oliva en el mercado invernal, está obligado a fichar a un nuevo centrocampista de cara al siguiente curso. Si bien Christian Oliva espera que el Valencia ejerza la opción de compra que tiene sobre él, Younes Belhanda se ha convertido en una opción más asequible.

El centrocampista de 31 años se ha quedado sin equipo tras criticar públicamente el estado del césped del Türk Telekom Stadium. Después de que el Galarasaray haya rescindido el contrato de Younes Belhanda, el marroquí se ha convertido en una atractiva opción de mercado, algo a lo que están atentos el Valencia, que volverá a reforzarse a coste cero y con cesiones para la próxima temporada.

La alternativa a Younes Belhanda para el Valencia sería comprar a Christian Oliva

“Si uno mira los partidos que yo hice, era para haber tenido la oportunidad de jugar y no me la dieron y estaba buscando salida porque no estaba cómodo. Por suerte, salió lo del Valencia”, decía recientemente Christian Oliva. “Antes de venir acá, mi representante me dijo unos clubes interesados, había préstamos por un año y medio y más clubes pero cuando me dijo Valencia, aunque sea por seis meses, elegí Valencia. Sé que puedo convencerlos”, añadía centrocampista de 24 años del Cagliari. Christian Oliva aprovechaba el momento para confesar que espera “hacerlo bien” y convencer al club de Mestalla “de que ejecuten la opción de compra”.