El Levante podría facilitar el fichaje de José Campaña por el Sevilla

El centrocampista de 27 años ha sido relacionado durante los últimos años con el conjunto hispalense. También con el Atlético de Madrid, que quiso llevarse a José Campaña con LaLiga empezada como recambio de Thomas Partey. Entonces el Levante se negó a negociar por él con la promesa de que le dejaría salir en verano si recibía una oferta que le resultase atractiva, algo que ahora quiere aprovechar el Sevilla.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Aurah cuenta detalles de cómo son sus relaciones sexuales con Jesé

“Cuesta lo que alguien ofrezca y el club esté dispuesto a aceptar. Su cláusula son 60 y el compromiso con él es negociar por debajo, pero su valor es muy alto en este momento. Es un compromiso de entendernos ambas partes, igual que él ha entendido que este no era el momento propicio. El mercado que viene el Levante también tendrá que entender que si alguien viene con un valor inferior a la cláusula, su salida hay que estudiarla”, manifestaba Quico Catalán tras negarse a negociar con el Atlético de Madrid.

“Es normal que un futbolista de ese nivel piense en otras cotas. Ya llegará”, continuó el presidente del Levante. “Por un lado estoy contento porque tenemos un gran activo. Por otro sé del deseo de José. Pero estoy tranquilo porque su compromiso es máximo. La gente no es consciente de lo agradecido que está hacia este club. Si no es por el Covid habrían llegado ofertas reales de grandes importes y no se habrían hecho otras operaciones que le han tapado. Su momento va a llegar en los próximos meses, antes de un año, es una realidad. Ojalá llegue el mejor club donde dé el salto de calidad importante”, finalizaba.

José Campaña espera recibir ofertas del Sevilla y de otros equipos de LaLiga

Por su parte, el agente de José Campaña, Juanma López, señalaba: “Me ocupo de él junto con Enrique Rosado, hablamos de un jugador muy importante. En el futuro creo que se puedan abrir varias oportunidades, tanto en LaLiga como en el extranjero”.

José Campaña está en el mercado y eso es algo que quiere aprovechar el Sevilla. Además, el Levante necesita ingresar este verano 16,5 millones de euros, lo que invita a pensar que el regreso del centrocampista al Sánchez Pizjuán puede ser factible.