Catania e Inter quieren llevarse a Papu Gómez del Sevilla

Aunque el atacante de 33 años recaló en el conjunto hispalense en el mercado invernal, su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado, por lo que el club podría abrirle la puerta de salida en verano. Y es que el Sevilla vería con buenos ojos librarse de la ficha de Papu Gómez, que está cercana a los 3 millones de euros. Esto es algo que querrían aprovechar tanto el Catania como el Inter de Milán.

Así lo ha reconocido el propio Joe Tacopina, que está cerca de convertirse en el nuevo propietario del Catania: “He hablado con Papu. Cuando ya estaba negociando por el Catania, él fue uno de los jugadores en los que pensé. Incluso bromeamos sobre su posible llegada, pero yo realmente no estaba bromeando. Le dije que mientras pueda correr, le espero”.

“Estaríamos encantados de tenerlo con nosotros. Le queremos aquí para tener un gran impacto. Sería un gran sueño para todos los aficionados del Catania”, añadía el abogado.

Pese a que el equipo italiano juega actualmente en la Serie C, es ambicioso de cara al siguiente curso. “Ya para el próximo año, el nivel de los jugadores con los que tenemos un acuerdo para que vengan al Catania a jugar va a ser extraordinario. Va a estar fuera de nivel de la competición. Será una temporada maravillosa”, ha revelado Joe Tacopina.

Cabe señalar que Papu Gómez desembarcó a Europa de la mano del Catania. Incluso, el atacante reconoció haber rechazado al Inter y al Atlético de Madrid en 2013 por seguir en el equipo italiano. “Me quería el Inter y también el Atlético del Cholo, pero no estaban tan bien económicamente como ahora y no podían pagar lo que pedía el Catania. Ofrecían seis y el Catania quería diez. Al final, el Atlético trajo a Villa por cuatro”.

El Inter de Milán tendría más opciones de llevarse a Papu Gómez que el Catania

Dejando a un lado el plano emocional, de regresar a Italia es más probable que Papu Gómez lo haga de la mano del Inter de Milán. No obstante, la economía de la escuadra neroazzurra no atraviesa el mejor momento, motivo por el que el Inter de Milán usaría a Arturo Vidal para llevarse al argentino del Sevilla.