El Inter de Milán podría ofrecer a Arturo Vidal al Sevilla para hacerse con Papu Gómez

Aunque el atacante de 33 años recaló en el conjunto hispalense en el mercado invernal, su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado. Esto es algo que podría llevar al Sevilla a escuchar oferta por Papu Gómez, que percibe una ficha cercana a los 3 millones de euros en el equipo andaluz. Una situación similar es la que atraviesa Arturo Vidal en el Inter de Milán, club que propondrá intercambiar a ambos futbolistas.

El Sevilla se impuso al Inter de Milán, a la Roma y a la Juventus en la puja por Papu Gómez, que sigue con un buen cartel en la Serie A. Así pues, si el Inter de Milán quiere intentar de nuevo su fichaje, deberá negociar con el club de Nervión por el argentino, ya que éste firmó sin cláusula de rescisión.

Las fichas de Arturo Vidal y de Papu Gómez, un problema para Inter de Milán y Sevilla

No obstante, la economía de la escuadra neroazzurra no atraviesa el mejor momento, motivo por el que el Inter de Milán pretende incluir a Arturo Vidal en la operación según Calciomercato y así matar a dos pájaros de un tiro. Y es que el equipo italiano quiere librarse de la ficha del chileno, que es lo que podría llevar al Sevilla a escuchar ofertas por Papu Gómez si su rendimiento no mejora.

El Betis ha renunciado a un Arturo Vidal que podría acabar en el Sevilla

En el caso de Arturo Vidal, también ha sido relacionado con el Betis, aunque Manuel Pellegrini ha descartado su fichaje al ser cuestionado al respecto en rueda de prensa. “Creo que a uno, como técnico, independiente de su nacionalidad le gusta dirigir a buenos jugadores. Arturo tiene una gran trayectoria, pero no tiene ninguna posibilidad de llegar al Betis. Es uno de los mejores mediocampistas mundiales”, dijo el técnico del conjunto verdiblanco sobre su compatriota.