Mateu Morey podría regresar a España de la mano del Sevilla

El lateral derecho de 21 años, que esta temporada ha disputado 19 partidos con el Borussia Dortmund, se postula como posible recambio de Jesús Navas en el conjunto hispalense. El Sevilla tiene previsto incorporar a un nuevo futbolista en su demarcación para poder así dosificar al de Los Palacios y la opción de Mateu Morey ha ganado enteros en las últimas horas.

Al menos, así lo asegura Radio Sevilla. Cuestionado por su salida del Barcelona, Mateu Morey comentaba recientemente: “Estoy aquí en Dortmund muy contento, jugando, aprovechando las oportunidades que me da el club. Si me hubiera quedado allí, no sé qué hubiera pasado. Estoy contento donde estoy y no me arrepiento de nada”.

Mateu Morey, Jesús Navas y el Sevilla

Ahora el Sevilla ofrecería al balear la oportunidad de regresar a España, una opción atractiva si se tiene en cuenta que Mateu Morey no ha debutado en LaLiga Santander. Incluso, el defensor tendría opciones de ser titular si Jesús Navas no renueva con el equipo andaluz. Aunque el club de Nervión confía en que extenderá su contrato, el lateral de 35 años termina contrato a final de temporada, lo que ha llevado al Sevilla a interesarse por Mateu Morey.

“Espero que Jesús sea santo y seña del Sevilla en los próximos años, en muchos años, como futbolista y... Yo ahora mismo estoy en el Estadio Jesús Navas y eso lo dice todo. Jesús tiene que ser un referente, va a serlo durante mucho tiempo aún como futbolista y después como ejemplo para todos. Debe estar en el Sevilla el tiempo que él crea oportuno”, decía Monchi al ser cuestionado por su futuro recientemente.