La ridícula oferta con la que el Barcelona quiere llevarse a Gayá del Valencia

Si bien el conjunto azulgrana baraja opciones más asequibles como podría ser la de Alfonso Pedraza, el equipo catalán no se resigna a fichar a José Luis Gayà, que sería la gran prioridad de Joan Laporta para reforzar su lateral izquierdo. El nuevo presidente del Barcelona quiere aprovechar su buena relación con Meriton para sacar al internacional español del Valencia a un precio asequible.

Y es que cada vez son más los medios que hablan de la intención del club blaugrana de hacerse con José Luis Gayà por 15 millones de euros más variables. Al menos, así lo asegura ahora Mundo Deportivo. No obstante, la intención del Valencia para por extender su contrato más allá de 2023.

José Luis Gayà, por su parte, está abierto a renovar con el Valencia pero no lo hará a cualquier precio. Si bien el dinero no ha sido nunca importante para él, motivo por el que llegó a rechazar al Real Madrid, exige que el club le garantice que reforzará su plantilla. El defensor considera que no haberlo hecho el pasado verano está perjudicando en el presente curso a su equipo y espera poder luchar por objetivos más ambicioso a partir de la próxima temporada.

La prensa catalana ve al Valencia vendiendo a Gayà al Barcelona

Hace unas semanas era Esport 3, el que decía que era el Valencia el que había tasado a José Luis Gayà en 15 millones de euros. Aunque pueda parecer sorprendente su precio, ya el verano pasado el conjunto che vendió a a Rodrigo Moreno al Leeds por 30 millones de euros pese a que su cláusula era de 120.