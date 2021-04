La petición del Villarreal al Manchester United por Pau Torres

Tras quedarse con las ganas de fichar a Upamecano, que finalmente se ha comprometido con el Bayern de Múnich, el Manchester United se ha debatido entre Jules Koundé y Pau Torres decantándose finalmente por este último. Si bien el Sevilla podría estar abierto a negociar por debajo de los 90 millones que figuran en la cláusula de Koundé, Pau Torres es más asequible ya que su cláusula con el Villarreal es de 65 millones de euros.

Además, el Manchester United confía en hacerse con los servicios del central de 24 años a un precio inferior. Según se ha publicado, emisarios del club inglés ya se habrían reunido con el entorno de Pau Torres y saben que el defensor quiere poner rumbo a Old Trafford. No obstante, esto es algo que ha sido desmentido por fuentes cercanas al internacional español. Quiera fichar por el Manchester United o no, el Villarreal exigirá los 65 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión para desprenderse por Pau Torres.

El Villarreal ya negocia para retener a Juan Foyth ante la posible marcha de Pau Torres al Manchester United

Aunque el central de 23 años no es titular indiscutible, se ha ganado su continuidad en el submarino amarillo. Juan Foyth recaló el pasado verano en el Villarreal en calidad de cedido por el Tottenham y Unai Emery ya ha reconocido abiertamente que quiere que el club adquiera al futbolista en propiedad. Si bien tienen una opción de compra de 15 millones de euros, el club está buscando una rebaja en su precio.