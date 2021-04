Sevilla y Bayern de Múnich podrían pagar hasta 30 millones al Almería por Umar Sadiq

Pese a jugar en Segunda División, el delantero de 24 años ha despertado el interés de varios de los mejores equipos de Europa. Umar Sadiq ha marcado 23 goles en 45 partidos con el Almería y tanto el Sevilla como el Bayern de Múnich piensa en él con vistas a apuntalar su ataque.

Si bien el equipo alemán estaría dispuesto a pujar más fuerte por Umar Sadiq, sería el conjunto hispalense el mejor posicionado para cerrar su fichaje según As. Y es que Monchi quiere aprovechar la buena relación que existe entre el Almería y el Sevilla para reclutar al delantero en su plantilla.

Pese al interés del Sevilla y del Bayern de Múnich, Umar Sadiq, podría seguir una temporada más en el Almería.

Umar Sadiq, por su parte, no ve con malos ojos recalar en el Sevilla si En-Nesyri termina saliendo, algo que le garantizaría tener mayor protagonismo. No obstante, el Almería no pondrá fácil su salida. La cláusula de Umar Sadiq es de 60 millones de euros, aunque ascenderá a 80 si el equipo andaluz asciende a LaLiga Santander. De ser así, el Almería buscaría retener a Umar Sadiq una temporada más. Por contra, si se mantiene en Segunda División, el club vería con buenos ojos hacer caja por él siempre que reciba una oferta que ronde los 30 millones de euros.

Aunque dicha cantidad es demasiado elevada para el Sevilla, podría hacer frente a ella si vende a En-Nesyri. No obstante, aunque siga el marroquí, el conjunto hispalense busca un sustituto para Luuk de Jong, por el que escuchará ofertas en verano, lo que ha llevado a la dirección deportiva a interesarse por Umar Sadiq.