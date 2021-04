Robert Moreno se convierte en una opción para el Valencia

Tal y como contamos en marzo en LAOTRALIGA, Javi Gracia no seguirá como técnico del conjunto che la próxima temporada. Si bien el Valencia piensa en Diego Martínez y en José Bordalás como recambio, también ha incorporado a Robert Moreno a la lista.

Diego Martínez decidirá si renueva o no con el Granada una vez que termine la temporada, un tiempo que podría no estar dispuesto a esperar el club de Mestalla. Es por ello por lo que, según el diario AS, el gran favorito para entrenar al Valencia la próxima temporada es José Bordalás. No obstante, éste tiene contrato en vigor hasta 2022 y una cláusula liberatoria de 500.000 euros, por lo que el conjunto azulón sólo acometería su fichaje si rescinde su contrato con el Getafe de manera amistosa. Precisamente por este obstáculo, el Valencia ha incorporado a su agenda a Robert Moreno.

El que fuera seleccionador español se encuentra libre desde que fuera despedido por el Mónaco. Incluso, ya se habló de la posibilidad de que aterrizase en Mestalla cuando Javi Gracia estuvo cuestionado jornadas atrás. Curiosamente, Robert Moreno también es una opción para el Getafe si el conjunto azulón opta por un cambio de entrenador en verano.

El Valencia sabe que Robert Moreno quiere entrenar en LaLiga

Robert Moreno, por su parte, estaría encantado con cualquiera de estas dos opciones. Ya durante su etapa como entrenador del Mónaco, llegó a decir: “Ahora mismo estoy súper centrado en el Mónaco, pero engañaría si dijese que no quiero entrenar en España”.