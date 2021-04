La Real Sociedad espía a un jugador del Huesca

Miguel Ángel Moyá termina contrato con el cuadro txuri-urdin al final del presente curso y el conjunto donostiarra ya busca un nuevo guardameta. El elegido para ocupar su lugar por la Real Sociedad es Álvaro Fernández, que milita actualmente en el Huesca.

Según Mundo Deportivo, el conjunto vasco lleva tiempo siguiendo a este portero de 23 años. En principio, la Real Sociedad querría a Álvaro Fernández como suplente de Álex Remiro, aunque firmaría un contrato de larga duración con el guardameta para que pueda tener opciones de ser titular en el futuro.

Álvaro Fernández podría ser el recambio de Moyá en la Real Sociedad

Aunque Miguel Ángel Moyá se había ofrecido para seguir en la Real Sociedad la próxima temporada, lo cierto es que sigue lesionado. Precisamente por sus problemas físicos el cuadro txuri-urdin estuvo cerca de fichar a Vicente Guaita en enero. Ahora sería Álvaro Fernández el nuevo elegido para reforzar su portería siempre y cuando llegue a un acuerdo con el Huesca.

“No me ha prometido que vaya a jugar más partidos. Y creo que hace bien. Imanol va por sensaciones. Ya me dijo que estuve a punto de jugar algún que otro partido, pero que Remiro estaba bien. Imanol hace las alineaciones para ganar. Mi deseo es que esta no sea mi última temporada, y si no lo es, y encima es en la Real, pues mucho mejor. Tengo la ilusión de seguir, aportar en todo lo que sea posible, y jugar. Estoy con ganas”, decía Miguel Ángel Moyá meses atrás al ser cuestionado sobre su futuro..