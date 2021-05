Robben quiere estar con Holanda en la Eucocopa a sus 37 años

El que fuera futbolista del Real Madrid se retiró al fútbol en 2019 pero volvió a calzarse las botas un año después. Arjen Robben, que no jugaba de inicio desde el 13 de septiembre, ha vuelto a ser titular con el Groningen siete meses después. El extremo ha dejado atrás las lesiones y brilló en la victoria de su equipo por 0-4 frente al Emmen, donde repartió dos asistencias. Tal es el revuelo que ha causado su gran actuación que ya están pidiendo en los Países Bajos que Robben sea convocado con Holanda para la Eurocopa.

Cuestionado por una posible llamada de Frank de Boer, ha señalado: “Si me llama, voy. Pero hay que ser realista. Hay que estar en forma para marcar la diferencia y más con la selección. Eso es otro nivel”.

“En algún lugar de mis sueños más locos está ir a la Eurocopa, sería lo máximo. Pero hay que tener mucho cuidado porque luego veo que se lanzan los titulares al aire”, ha añadido Arjen Robben, que se retiró de la selección en 2017.

Al igual que Robben, Iago Aspas quiere estar en la Eurocopa

El delantero de 33 años del Celta de Vigo no renuncia a estar con España en la próxima Eurocopa pese a que se ha caído de las últimas convocatorias de la Selección. Así lo reconocía el propio Iago Aspas en la última entrevista que ha concedido.

“Trato de hacerlo lo mejor posible en mi club y ponerle las cosas difíciles al seleccionador y luego él decide. Obviamente me hace ilusión ir, siempre lo he dicho. Para los méritos que he logrado las últimas temporadas, a lo mejor, no he tenido la continuidad en la Selección que me gustaría y que he merecido. Tengo que seguir trabajando para ver si tengo más oportunidades”, decía.