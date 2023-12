10 agendas para empezar 2024 que las chicas más fashion y las mujeres más elegantes se van a comprar

Empezar un nuevo año es como estar en septiembre. Todas sentimos la necesidad de hacernos con la agenda más afín a nuestro estilo para apuntarnos todas nuestras citas y quehaceres. Y es que hoy en día no se puede decir que es imposible dar con el planner que más nos identifica. Pues, por un lado, las chicas que más saben de moda van a elegir aquellas más llamativas y con un diseño creativo. Por otro lado, las mujeres más sofisticadas van a ser más partidarias de decantarse por las más neutras y sencillas. Sea como sea, en enero es obligatorio tener la agenda más especial para comenzar el 2024 con ganas e ilusión. Pues bien, tanto las marcas de papelería como las de moda (y también los ilustradores y artistas) saben que estamos en el momento más adecuado para lanzar los planners del próximo año para conquistar a su público. Y es por ello que no podemos pasar la oportunidad de hacer mención a una gran lista de agendas que se van a comprar las chicas más fashion y las mujeres más elegantes.

Ahora, las chicas que más saben de tendencias buscan las agendasmás originales y llamativas. Por ello, se van a obsesionar con la de estampado de cerezas, de It's Lava, o la protagonizada por un contraste de colores, de Parfois. Asimismo, el diseño que propone Notable Notebooks combina las tonalidades que más se van a llevar en este 2024: rosa y naranja. Sin embargo, si buscas la perfecta para motivarte cada día de la semana, debes conocer el repertorio tanto de Grupo Erik Editores S.L. como de Mr. Wonderful. Pues incluyen frases y dibujos para alegrar y divertir los días más grises. ¿Y quién no practica el journaling a día de hoy? Para aquellas personas que se declaran amantes de este hobby, no van a poder resistirse a la agenda de Blasina Rocher, la ilustradora que ha diseñado este producto para cuidar nuestro bienestar interior y encontrarnos a nosotros mismos a través de afirmaciones y coloring book. Además de también ser la perfecta para apuntar nuestra rutina. Y para las mujeres más sofisticadas y que prefieren un diseño sencillo, van a pedir en su lista de deseos de Reyes Magos, desde el planner en tonos chocolate, de Moleskine, hasta el minimalista de Kokonote, pasando por el de efecto cocodrilo de Vikguirao o de efecto piel, de Deusto.

1. Con estampado llamativo, de It's Lava (39 euros)

Agenda a semana vista. It's Lava

2. Con un contraste de colores, de Parfois (18 euros)

Agenda 2024. Parfois

3. La más en tendencia, de Notable Notebooks (28 euros)

Agenda a semana vista. Notable Notebooks

4. La más divertida, de Grupo Erik Editores S.L. (15 euros)

Agenda a semana vista. Grupo Erik Editores S.L.

5. La más motivadora, de Mr. Wonderful (rebajada a 13 euros)

Agenda a día vista. Mr. Wonderful

6. La más artística, de Blasina Rocher (35 euros)

Agenda a semana vista. Blasina Rocher

7. En tonos chocolate, de Moleskine (34 euros)

Agenda a semana vista. Moleskine

8. De efecto cocodrilo, de Vikguirao (desde 32 euros)

Agenda 2024. Vikguirao

9. Con un diseño minimalista , de Kokonote (20 euros)

Agenda a semana vista. Kokonote

10. La más básica, de Deusto (22 euros)

Agenda a día vista. Deusto

Está claro que en 2024 necesitamos una agenda para apuntar nuestras tareas y deseos. ¿Cuál es tu ganadora?