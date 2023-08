Las agendas más bonitas con las que las chicas más estilosas van a organizar su vuelta a la oficina

Septiembre ya está ahí y, con él, la vuelta a la oficina, tan esperada por unas pocas pero tan odiada por la mayoría de nosotras (no vamos a decir ahora que no preferíamos tirarnos otro mes más en la tumbona de la piscina, sumándole tonos a nuestro bronceado y pensando en los outfits para salir a cenar). Sin embargo, si hay algo que nos encanta de la vuelta a la rutina es estrenar. Ya sea un bolso,unos zapatos, una blusa... nos hace ilusión y nos ayuda a enfrentarnos a la rutina con más ganas. Además, si hay un aspecto que nos gusta especialmente, sobretodo a las chicas que trabajamos en una oficina y que tenemos que organizar todo al dedillo (o a las que están estudiando, tienen que organizar citas, horarios...) son las agendas. El material escolar en sí, es algo que nos da mucho gusto comprar, el mundo de la papelería tiene miles y miles de fans y nosotras somos unas de ellas, no nos escondemos.

Porque, al igual que somos incapaces de no hacernos con las últimas tendencias de nuestras tiendas preferidas para la vuelta a la rutina, tampoco lo somos de resistirnos a las agendas más bonitas, esas que te dan ganas de llenar con mil planes solo por abrirlas una y otra vez pero que, a su vez, te da pena escribir porque querrías guardar para siempre ¿No te encanta el olor de un librorecién comprado? Pues con una agenda ocurre igual. Además, nos ayuda a organizarnos en función de nuestras necesidades y tareas y es la mejor forma de cumplir con todas las obligaciones de la rutina, sin que ninguna se quede olvidada en tu mente. Por eso, para que este otoño empieces la rutina con más ganas que nunca, hemos hecho una selección de las agendas más bonitas con las que organizar el nuevo curso/año.... Te hablamos de opciones súper especiales, llamativas, originales y muy chic que aportarán a tu escritorio un toque de tendencia, optimismo y muchas muchas ganas de hacer planes para poder escribir sus hojas.

Agenda atemporal, de Natura (19,99€)

Agenda atemporal Natura

Agenda semanal 2023 2024 Wonder, de Mr Wonderful (17,95€)

Agenda semanal 2023 2024 Wonder Mr Wonderful

Billy Paper TGM beige, de Billy Paper (25,99€)

Billy Paper TGM beige Billy Paper

Agenda agosto 23/24, de Charuca (42,40€)

Charuca, agenda agosto 23/24 Charuca

Agenda, de Craftelier (34,99€)

Agenda de Craftelier Craftelier

Undated live planner, de Design your best life (29,99€)

Undated live planner Design your best life

Agenda, de Finocam (17,20€)

Agenda de Finocam Finocam

Nosotras no somos capaces de decidirnos y vamos a ir a nuestra papelería más cercana para poder verlas por dentro y escoger la que más se ajuste a nuestros planes y a nuestro estilo (y la que más pegatinas, post-its y chorraditas tenga, no vamos a engañarnos y decir que eso no es un factor decisivo a la hora de decantarnos por un agenda).