Este es el vídeo más bonito (y emotivo) que vas a ver hoy sobre el coronavirus en España

Hoy Lolita cumple 89 años, esta en casa sola aunque la cuidamos todos los vecinos, son momentos difíciles, también ha perdido amigas, el miedo, la angustia y nadie le puede dar un abrazo... Hoy los vecinos han salido a sus balcones a cantarle “Cumpleaños Feliz”, le han hecho carteles para felicitarla, hasta han dibujado su cara en un cartel, han puesto globos ... en los peores momentos también sale lo mejor de cada uno, todos unidos. Ella dice que ha sido uno de los momentos más bonitos y emocionantes que ha vivido en su vida, lo que no sabe es que para nosotros también! Ella es un ejemplo de superación, positividad. Te queremos Lolita ❤️ #quedateencasa #todovaasalirbien