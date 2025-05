Carmen Lomana tiene claro que las alpargatas de cuña son el calzado español que nunca falla en primavera

Si hay un calzado que se lleva la palma como el más cómodo, estiloso y favorecedor de la temporada primavera-verano, ese sería sin duda las alpargatas con cuña, las mujeres +50 más elegantes lo saben y ya las estamos empezando a ver estrenando nuevos diseños 'made in Spain' o recuperando sus modelos favoritos de años anteriores. Este zapato clásico, artesanal y versátil ha dejado de ser exclusivo de los looks de vacaciones para convertirse en una opción chic para el día a día. Y Carmen Lomana nos lo ha dejado claro con este look de lo más glamuroso para ir al trabajo.

Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano, ella las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano. Y en Sevilla no se las quitan desde Semana Santa y Carmen Lomana para el verano en Madrid y en Marbella.

Las alpargatas de cuña también son para looks elegantes

No es casualidad que editoras de moda, estilistas y expertas de estilo pasados los 50 coincidan en su efectividad: alargan la pierna, estilizan la silueta, y combinan con absolutamente todo, desde vestidos fluidos hasta pantalones capri o faldas midi. Y lo mejor, son cómodas. Perfectas para esas jornadas infinitas en las que no quieres renunciar ni a un centímetro de altura ni a un ápice de estilo. Y Carmen Lomana nos lo ha dejado claro con este traje de rayas en azul y blanco con lentejuelas en los bolsillos, y blazer larga de estilo abrigo.

Porque hay básicos en tu zapatero que no entienden de edad, pero sí de estilo. Estos modelos reúnen todo lo que buscas (y necesitas) esta temporada: altura, elegancia y comodidad en una sola pisada. Y Carmen Lomana nos lo ha dejado claro con este look de lo más elegante para ir a la radio este fin de semana, antes de verla lucir sus mejores galas esta noche en la premier de 'Las Berrocal'.