Úrsula Corberó y J Balvin, el directo en Instagram que nadie esperaba pero que ha logrado alegrarnos el día (y la cuarentena)

No podemos negar que los directos en Instagram se han convertido en una de las fórmulas más repetidas de nuestros celebrities, influencers, actores o intérpretes, entre muchos otros, para hablar con sus seguidores y conseguir que esta cuarentena sea un poco más entretenida. Conciertos en vivo, elaboración de todo tipo de recetas, confesiones... Esta plataforma ha sido elegida por muchos para acercarse, aunque sea virtualmente, al público.

Lo que no imaginábamos es que gracias a uno de estos directos íbamos a presenciar una inédita conversación entre uno de los cantantes de reggaeton más populares del mundo, J Balvin y uno de los rostros más aclamados de la televisión, Úrsula Corberó. Si nos lo llegan a decir hace varios días, muy posiblemente no lo hubiéramos creído. Y es que realmente no sabemos ni cómo comenzó, lo que está claro es que en este largo directo, de más de 45 minutos de duración, los protagonistas lograron alegrarnos no solo el día sino la cuarentena. ¡Qué maravilla!

Úrsula Corbero y JBalvin me han hecho la noche con sus rimas JAJAAJAJ pic.twitter.com/8DZU7RenV6 — 🍟N A J H E L Y🍟 (@najhely6) March 31, 2020

La naturalidad de ambos, tan alabada por sus fans, así como las bromas y halagos de un lado y de otro, no han faltado en esta conversación que se ha posicionado como la más icónica de este aislamiento. ¿Te la perdiste? No te preocupes, J Balvin todavía tiene el directo en su perfil de Instagram. ¡Date prisa para disfrutar de él!

Corberó está en plena promoción de la cuarta temporada de La casa de papel que verá la luz el próximo 4 de abril y, como confesó ayer mismo, está pasando esta cuarentena en Buenos Aires junto a su novio Chino Darín, J Balvin por su parte, quien acaba de lanzar su nuevo álbum Colores, está en su casa en Medellín (Colombia).