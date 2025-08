Aquí están los 7 accesorios que hacen que un look de verano funcione de verdad

Hay temporadas en las que parece que todo se complica: no sabes qué ponerte, repites los mismos looks de siempre y sientes que falta algo pero no sabes qué. Y luego están esos días en los que un solo detalle hace que todo encaje. Unas gafas de sol originales, un sombrero con presencia o ese coletero que transforma el recogido de siempre en algo con rollo. Este post va de eso: de los accesorios que realmente aportan al conjunto.

Hemos reunido siete piezas especiales. Algunas son bonitas (mucho) y todas tienen algo en común: elevan cualquier conjunto y pueden acompañarte todo el verano. Lo mejor es que no necesitas mucho más: con estos accesorios bien elegidos, el resto casi viene solo.

Gafas cat-eye bicolor | Mr. Boho

Gafas cat-eye crema y carey (65 €) Mr. Boho

Las gafas de sol son siempre un buen punto de partida, sobre todo cuando tienen personalidad. Estas de Mr. Boho mezclan crema y carey, con montura gruesa y diseño cat-eye, iluminan la cara y le dan un giro inmediato al look. Tienen presencia y también un aire retro que las hace especiales. El tipo de accesorio que marca la diferencia aunque solo lleves unos vaqueros y una camiseta blanca.

Sombrero tipo Panamá | Rip Curl

Sombrero tipo Panamá (35,99€) Rip Curl

Este sombrero está hecho en paja de trigo y tiene una cinta con hilos de lúrex que le da un punto especial. Protege del sol y aporta ese aire veraniego que encaja igual de bien en la playa, en la piscina o en cualquier escapada de vacaciones.

Giga scrunchie estampado |La DoubleJ

Giga scrunchie de seda estampada (80€) La DoubleJ

Es grande, llamativo y absolutamente genial. Este scrunchie de seda italiana no solo sujeta el pelo, también lo decora. Tiene ese toque retro y alegre que funciona igual de bien en una coleta alta, un moño bajo o incluso como pulsera.

Pendientes estrella dorados | Singularu

Pendientes Starfish (25,99€) Singularu

Hechos en acero inoxidable y resistentes al agua, estos pendientes en forma de estrella de mar están pensados para acompañarte todo el verano. Son ligeros, llamativos y perfectos para llevar en la playa, la piscina o cualquier plan improvisado al aire libre.

Pendientes Sunny Hoops | Maksu

Pendientes Sunny Hoops bañados en oro (50€) Maksu

Con un baño en oro de 22k y la posibilidad de llevarlos como botón o como aro, estos pendientes son tan versátiles como elegantes. Funcionan igual de bien para una comida especial, una cena o incluso para un look de noche sencillo.

Collar Sardina | Alhaja

Collar Sardina bañado en oro de 18k (89€) Alhaja

Además de un colgante bonito: la sardina es un guiño al Mediterráneo, sus raíces y sus tradiciones. Está bañado en oro de 18k y queda bien solo o mezclado con otras cadenas. Si te gusta que tus accesorios tengan significado, este es para ti.

Neceser estampado | Tula Maison

Neceser de playa Bruno estampado rojo (29,95€) Tula Maison

No es un bolso pero cumple su función. Este neceser de algodón con estampado floral y forro impermeable es ese aliado que puedes meter en la cesta de la playa, la mochila de escapada o el tote diario. Sirve para cremas, maquillaje o el bañador mojado y queda tan bien que da gusto usarlo.

Ya ves que no hacen falta grandes despliegues. Solo algunos accesorios bien elegidos que tengan ese punto especial. Los que suman y hacen que un look funcione de verdad.