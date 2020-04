¿Qué vas a merendar este Domingo de Resurección? Estas son las torrijas caseras (y sanas) de Ariadne Artiles

Aunque no lo parezca es Domingo de Resurección y hay tradiciones que no se pueden perder aunque estemos pasando esta Semana Santa en cuarentena y una de ellas son las torrijas. Y hoy os traemos una receta como la que hacía tu abuela pero con ese toque sano y casero con estas torrijas que nos ha dejado Ariadne Artiles en su cuenta de Instagram en esta cuarentena por coronavirus en España.“Domingo dulce 🍓🍌🍓🍞 Como cada año unas buenas torrijas caseras para desayunar no podían faltar 👩🏽‍🍳. Son muy fáciles de hacer . Me hace mucha ilusión dejarles por aquí esta receta que tanto me habéis pedido ayer. En casa no duran un asalto #antojossaludables”, ha dicho la modelo canaria.

Además, Ariadne Artiles nos ha dejado los ingredientes y el paso a paso para hacer estas torrijas caseras y sanas. ¡Se nos hace la boca agua! ¿Quién se apunta a hacerlas en este Domingo de Resurección en cuarentena por coronavirus en España?

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬:⁣⁣⁣⁣

- Pan de trigo sarraceno

⁣⁣- Leche de arroz⁣⁣

- Huevos ⁣⁣

- Azúcar de coco

⁣⁣- Canela ⁣⁣⁣⁣

𝐏𝐚𝐬𝐨𝐬: ⁣⁣⁣⁣

- Cortamos el pan de trigo sarraceno ( o el que queráis) en rodajas y batimos los huevos en un cuenco.

- En un cazo ponemos la leche de arroz con la canela y 4 cucharadas soperas de azúcar de coco.

- Cuando hierva lo retiramos del fuego y lo vertemos sobre el pan.

- Debemos dejarlo unos minutos reposar para que el pan empape bien toda la leche.

- En una sartén ponemos AOVE y cuando esté caliente pasamos primero el pan por el huevo y lo freímos después en el aceite hasta que estén doraditos.

- Solo faltaría sacarlo y ponerlo en un plato con papel de cocina para que se absorba el exceso de aceite.

- Por último lo rebozamos en una mezcla de azucar y canela y ya estarían listas para ser disfrutadas. ⁣⁣⁣⁣

- Para acompañar puedes elegir fruta de temporada o directamente tu favorita. Nosotros nos las comimos con fresas y arándanos. ⁣⁣⁣⁣