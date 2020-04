Ariadne Artiles carga contra los políticos por el coronavirus: “dime de que presumes y te diré de que careces”

View this post on Instagram

Cada día de la semana muere el padre de un buen amigo y aún tengo unos 10 padres.El sufrimiento es tan insoportable que no se puede aguantar. Además, se han ido solos sin una despedida, sin compañía, esta es la injusticia más dura que existe. Qué monstruo hemos creado? Hemos inventado una estúpida película que no vale para nada! Estamos perdiendo a nuestras familias, todo lo que nos importa se va, para qué queremos lo demás? Alguien me lo puede explicar? Para qué tanto énfasis en crear empresas grandes o en negocios que sigan creciendo si lo más esencial no lo tenemos controlado? De verdad que nadie pensó que esto un día podía pasar? De verdad que hoy en día no deberíamos estar preparados para una epidemia como esta? Quién decidió que tenían que haber x respiradores en el hospital cuando se hicieron? Por qué no tenemos un almacén guardado? En cambio, sí tenemos armas suficientes para ir a una guerra! Por qué en una situación como esta no hemos enviado mascarillas a todos los ciudadanos como se envían las papeletas en las elecciones? Por qué? Que alguien me de una respuesta coherente! Se supone que los que nos dirigen deben ser resolutivos y protegernos! Pero ni siquiera fueron capaces de evitar unas manifestaciones que hoy nos importan un pito! En qué estaban pensando, siempre están con la cabeza en otro lado. Dónde quedaron nuestras prioridades? Esto es vergonzoso y aterrador! Hoy un diputado presume de no cobrar los 1900€ de dietas y el resto no dice ni mu, de un partido y de otro porque yo no defiendo a ninguno. Porque no lo han suprimido? Y 1900€ de verdad es necesario? Quién se ha inventado esta película de que era más importante un jugador de fútbol o una modelo -no quiero que nadie se ofenda- a una enfermera o un médico que se dejan el pellejo para salvar vidas cada día? Quién decidió que ese futbolista tenía que ganar 30 veces más que alguien que salva vidas! Ya sé que es por la publicidad que se genera ⬇️⬇️