¿Feria de Abril en cuarentena? Estos cinco vestidos (y faldas) te van a trasladar al Real sin moverte de casa

Si no estuviéramos en cuarentena por coronavirus en España, este fin de semana tendría que arrancar la Feria de Abril 2020 con su tradicional ‘alumbrao’ de la portada del sábado al domingo madrugada. Pero con la situación que estamos viviendo, esta es otra de las tradiciones que ha sido aplazada en nuestro país, previsiblemente para septiembre, si es que se puede llegar a celebrar. ¿Ibas a ir a la Feria de Abril? No te pongas triste, aún puedes celebrar tu propia Feria de Abril en casa. Decora como si tu casa fuera una caseta, prepara el pescaito y el rebujito, y cómo no, saca todas tus prendas de lunares. Y si no tienes, nosotras hemos buscando 5 vestidos y faldas de tiendas low cost con lunares para la Feria de Abril en casa esta cuarentena.

Vestido largo lunares de Mango (55.99€)

Mono corto de lunares de Bershka (29,99€)

Falda mini lunares de Zara (39,95 EUR)

Vestido lunares de Zara (15,99€)

Vestido largo manga abullonada Stradivarius (17,99€)