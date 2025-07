El bikini joya de Zara que Rocío Osorno ya ha estrenado y que estiliza una barbaridad

Rocío Osorno lleva unos días disfrutando de las maravillosas vistas de las Baleares, en particular, de Menorca. La influencer se ha desplazado hasta la isla como parte de un viaje organizado por una conocida marca de cosmética francesa y, como es habitual en ella, ha aprovechado para compartir cada momento con sus seguidores. Y si hay algo que nunca falla en cualquier viaje de la sevillana, ya sea por ocio o trabajo, es su maleta. No hace falta que digamos que Rocío domina como nadie el arte de vestir bien incluso en la playa.

Parece que no, pero en cada uno de sus outfits hay una combinación milimétrica de básicos, piezas especiales y accesorios clave. Esa es una de las razones por las que desde la redacción estamos tan obsesionadas con su estilo. Hoy te venimos a hablar de un look de vacaciones que no hemos podido pasar por desapercibido al ver sus stories en Instagram este fin de semana: y no es otro que un bikini de Zara que ya amenaza con agotarse.

Los bikinis joya son el nuevo objeto de deseo del verano 2025

No es casualidad que Rocío Osorno haya apostado por este tipo de diseño. Los bikinis con apliques joya están en pleno auge esta temporada, y no solo entre las influencers. Desde las pasarelas hasta las colecciones cápsula de firmas especializadas en baño, esta tendencia se ha consolidado como el antídoto perfecto a los trajes de baño básicos.

El secreto de su éxito está en los detalles: anillas doradas, piezas metálicas, hebillas con pedrería o motivos artesanales que convierten cualquier bikini en una auténtica joya de verano. Y, además, estilizan, y mucho. Visualmente, alargan el torso, aportan estructura al pecho y crean puntos de atención estratégicos que favorecen mucho más de lo que imaginas. Si a eso le sumamos que las firmas low cost han sabido interpretarlos con maestría como es el caso de Zara, el resultado es imbatible.

Top bikini halter pinza metálica, de Zara (rebajado a 9,99 euros)

Top bikini halter pinza metálica. Zara

Braguita bikini lazadas, de Zara (rebajada a 9,99 euros)

Braguita bikini lazadas. Zara

Un bikini en tono berenjena que juega con el contraste de las aplicaciones doradas en el top tipo bandeau. La parte superior, con escote recto y lazadas al cuello y a la espalda, incorpora tres piezas metálicas en forma de amuleto que le dan un aire sofisticado y glamuroso. La braguita de tiro medio, a juego, también incluye tiras ajustables a los lados y mantiene ese equilibrio perfecto entre lo sexy y lo minimalista que tanto favorece.

Rocío Osorno con bikini de Zara. @rocioosorno

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer: ha convertido un bikini de Zara en el más buscado del verano. Su elección confirma que los bikinis joya son la tendencia estrella de 2025. Así que, si aún estás buscando ese conjunto que lo tenga todo para tus escapadas de playa en julio y agosto, más vale que te des prisa: este está a punto de agotarse.