Ayuso vuelve al gris y confirma que incluso sus vestidos más sobrios siguen siendo un acierto total

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. Este domingo, durante la clausura del XXI Congreso Nacional del Partido Popular celebrado en Madrid, la presidenta madrileña ha apostado por un look tan sobrio como efectivo. Uno de esos estilismos que, aunque aparentemente sencillos, están pensados al milímetro para cumplir su función: transmitir autoridad, cercanía y, por qué no, un punto de estilo discreto que ya es marca de la casa.

Mientras Ayuso y Feijóo tomaban la palabra en un cierre de congreso que ha reunido a la cúpula popular, expresidentes del Gobierno y cientos de militantes del partido, no podemos pasar por alto la ausencia de José Luis Martínez-Almeida, quien acaba de convertirse en padre esta semana. Aunque su inseparable compañero de batallas madrileñas no estuvo en primera fila, Ayuso sostuvo el foco con la misma soltura de siempre. Porque si hay algo que domina, además de los tiempos políticos, es el arte de repetir fórmula sin aburrir. Y es que en su armario hay un patrón que no falla cuando toca dar discursos importantes: vestido entallado, tonos neutros, cero estridencias y un gesto beauty relajado pero impoluto.

El look al detalle: el vestido gris (muy Ayuso) que nunca falla

Nada de estampados, ni volúmenes, ni cortes complicados. El look que ha elegido Ayuso para esta jornada clave es la definición exacta de lo que entendemos por discreción elegante. Un vestido liso, de manga corta, cuello cerrado y corte recto con pinzas que se ajustan sutilmente al cuerpo, marcando cintura pero sin estridencias. El color gris antracita, más suave que un negro, suma seriedad sin endurecer las facciones.

El pelo, recogido en un moño bajo con mechones sueltos, aporta ese aire effortless que equilibra el conjunto. El maquillaje, como siempre, natural pero medido: piel luminosa, labios en tono nude y un toque sutil de eyeliner. Y si hablamos de elecciones prácticas y conscientes, el calzado también merece mención: unas sandalias metalizadas con plataforma, cómodas, pero con ese punto brillante que eleva (literalmente) cualquier estilismo sobrio.

El PP clausura el congreso que refuerza el proyecto de Feijóo para ganar a Sánchez JAVIER LIZÓN Agencia EFE

Sin arriesgar ni un ápice, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar en el clavo con su elección estilística. Un look discreto pero bien pensado, que encaja con su discurso y refuerza la imagen de solidez y confianza que proyecta desde el atril. Nada fuera de lugar, ningún detalle improvisado. Y esa es precisamente una de sus fortalezas: saber qué le funciona, mantenerse fiel a su estilo y adaptarlo con inteligencia a cada contexto. Una elección que vuelve a confirmar por qué, más allá de la política, Ayuso se ha ganado un sitio entre las figuras públicas con más estilo del momento.