Perfecta en casa con la rutina de Patry Jordán, gurú del fitness

Detox. Esa es la palabra que define el plan de cuidados personales de la gurú del fitness y asesora de belleza Patry Jordán, que ha subido a su canal de YouTube “Secretos de chicas" un nuevo vídeo en el que resume cuáles son los pasos para cuidarnos estos días de cuarentena por coronavirus tanto por dentro como por fuera. A continuación te resumimos los tips de la experta para este confinamiento:

Simplifica tu rutina de limpieza facial y haz lo posible para cumplirla todos los días aunque no vayas maquillada.

Utiliza un buen producto de hidratación y un buen producto de tratamiento según tu tipo de piel.

Hazte una mascarilla natural casera y aplícatela una vez a la semana.

Encuentra una buena solución para depilarte en casa.

No dramatices con el tema del tinte en casa: hay muchos trucos para lograr hacerlo sin morir en el intento.

Aprovecha estos días para hidratarte el pelo.

Trata de no usar productos de calor estos días: es momento de recuperar nuestra melena.

No olvides que hay muchos kits para uñas que nos pueden ayudar a retirar el esmalte semipermanente.

El cuello, las manos y el escote son las zonas que nos delatan cuando vamos cumpliendo años: ¡cuídalas!

Desarrolla hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico.

En el vídeo que puedes ver bajo estas líneas, Patry Jordán explica al detalle cada uno de estos puntos y nos recomienda algunos productos eficaces para conseguir nuestros objetivos: lograr una piel radiante y sentirnos mejor estos días de cuarentena.

Si quieres estar radiante esta cuarentena no dejes de visitar además el canal de ejercicio de Patry Jordán: Gym Virtual. En este encontrarás cantidad de rutinas de entrenamiento según tus necesidades. Además, recuerda que en la web de Patry Jordán hay diferentes retos y planes de entrenamiento y de alimentación a los que puedes unirte. Cuentas también con la opción de sumarte al llamado “Monthly change” para cambiar tus hábitos pasándotelo bien. No olvides, como señala Party Jordán, que estos días de confinamiento son perfectos para “leer y dedicar tiempo a todas esas cosas que antes no podías hacer”. Un día más es un día menos y pronto saldremos de esta.