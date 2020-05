‘Valeria’ en Netflix: ¿Cómo vestir como Valeria, Nerea, Camen y Lola?

¿Ya has empezado a ver ‘Valeria’ en Netflix? Si no es así, ya tienes plan para este fin de semana lluvioso de desescalada en España. Desde que se estrenó ayer, son muchas las críticas que ha recibido la serie por parte de los seguidores de la saga literaría. ¿Queréis que sea sincera? Yo solo he visto el primer capítulo y me ha encantado, será porque yo no había leído ni uno de los libros y no tenía ni de que iba la saga, así que supongo que por eso me ha gustado. ¿A vosotros?

‘Valeria’ quiere ser la Carrie Bradshaw madrileña y a nosotras nos encanta. La serie española ‘Valeria’, que Netflix acaba de estrenar y que está basada en la saga literaria de la joven escritora Elisabet Benavent y la influencer Mery Turiel que es muy fan de esta escritora y de esta saga, nos ha recreado como vestiría cada personaje de la nueva serie de Netflix. ¿Te apuntas a imitarla? Nosotras vamos a intentarlo con las prendas que tenemos en el armario.