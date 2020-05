Las 4 tendencias en corte y color para cambiar de look tras el confinamiento (y triunfar en la desescalada)

¿No has ido aún a la peluquería? Pues eres la resistencia, ya que con el inicio de la desescalada y de esta fase 0 y fase 1, Instagram ha dejado de llenarse de recetas y bizcochos, para pasar a los vídeos y las fotografías en la peluquería o haciéndose las uñas. Esta es la nueva normalidad para famosas e influencers, que lo primero que han hecho es acudir a sus centros de confianza para volver a lucir sus melenas perfectas y brillantes.

¿Pensando en un cambio de look para celebrar que cada vez queda menos de cuarentena? Si aún no has cogido hora para ir a la peluquería o te quedan algunos días hasta la esperada cita, los expertos de Treatwell nos explican las 4 tendencias en corte y color de cabello que más están dando que hablar para inspirarte. Porque pocas cosas animan más que ir a la peluquería y salir aún más estupenda que como entraste.

Blunt Bob

El corte estrella para las que buscan un cambio de look y no pasar calor en verano. Favorece a todas las facciones y tipos de cabello, necesita menos mantenimiento y se puede decorar con pasadores XL o moñitos noventeros, dos micro-tendencias que siguen en auge.

Flequillo ligero

¿Quién no ha sentido la llamada del flequillo durante esta cuarentena? Famosas como Rosalía, Bella Hadid y Camila Cabello se han lanzado y el resultado es de lo más favorecedor y cómodo gracias a un efecto cortina y una textura muy ligera. Además, cuando te aburras de él puedes recogerlo o esconderlo trenzándote los mechones frontales.

Colores fantasía

Los tintes fantasía en llamativos tonos rosas, naranjas y azules han vuelto por la puerta grande para poner un poco de color y diversión al encierro, gracias a estrellas como Dua Lipa. ¿Por qué no mantenerlos cuando salgamos a la calle? Si no te atreves, prueba con un tono rosado melocotón, el más visto en redes sociales por ser sutil y favorecedor. Y recuerda que tendrás que hacer más hincapié en la hidratación: en Treatwell tienes infinidad de tratamientos hidratantes y reparadores para lucir como nunca tu melena colorida.

Mechas chunky

Siempre hay tendencias que no esperábamos, como las mechas gruesas situadas estratégicamente alrededor del rostro, enmarcando las facciones. Jennifer López fue la primera que nos sorprendió con este look, y a partir de ahí las redes se han llenado de ejemplos, incluida Kylie Jenner. Donde lucen mejor es en cabellos lisos, y son muy divertidas en cortes como el bob anterior. Aunque parezca fácil, no te arriesgues y acude a tu peluquería para que te asesoren en cuanto a color, grosor…