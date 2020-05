Así son los vestidos que vas a comprar (y no te vas a quitar) este verano

San Isidro pasado por agua. Cuando mayo hizo su aparición nos trajo sol y temperaturas más agradables pero a mediados de mes vuelven las lluvias, es de libro. Hayas salido de casa o no ya toca empezar a enseñar pierna. Confinada o desconfinada no hay que perder ápice de estilo y debemos empezar a enfundarnos en un vestido. Mangas abullonadas, frunces, volantes, estampados, camiseros, cinturones,... Este 2020 vienen con más detalles que nunca y hemos rastreado tiendas y colecciones de las grandes casas para resumirte en apenas unas líneas qué vestidos (sí o sí) debes tener en casa para ser la más chic. ¡Estos son los vestidos que no te vas a quitar este verano!

No sin tu drapeado

Porque es el vestido del verano. La primavera ya se nos está escapando entre las manos por lo que podremos ponernos muy pronto este diseño mini con nido de abeja y que se ha impuesto a cualquier otro. Completa tus looks de verano con una de las alternativas porque el fruncido estiliza, alarga piernas y resalta el tipazo. Y como ocurre cada año en Zara, este vestido tiene todas las papeletas de agotarse. Hay tallas que ya han volado.

Con mangas abullonadas, por favor

No sólo los fruncidos son el detalle must de algunos de los vestidos que más veremos en las próximas semanas. El abanico de posibilidades es infinito y puedes elegir entre un diseño largo o midi, con estampado o liso y con detalles que lo harán único. Buceando en Uterqüe hemos seleccionado éste de abajo; nos gusta porque reúne varias tendencias: tiene mangas abullonadas, es camisero y midi.

Más LBD

Nunca son suficientes y éste vuelve a ser su momento. Vienen con más detalles que nunca pero en esta cabecera te recomendamos que intentes buscar uno con hombreras (otra de las preferencias del momento) y mini para que te sientas como una Kate Moss de los 90.

No hay verano sin vestido blanco

Año tras año recurrimos a ellos porque son versátiles y combinan con todo aquello que se nos ocurra. Sirven para ir a la playa, para una tarde con amigas o para una cita nocturna con más glamour. Todo reside en los accesorios que decidas poner. Si hay vestido que te va a solucionar el verano estás ante él.

Cruzado y con volantes

Los hay de toda índole pero nos hemos quedado tan pilladas con Valeria que no podemos pensar en otro estilo. La nueva serie de Netflix basada en las novelas de Elísabeth Benavent está siendo un exitazo al igual que sus looks. Inspiradas en su protagonista, te traemos esta propuesta de Hollister.