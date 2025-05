Las primeras sandalias planas que necesitas este 2025 están en la nueva colección de Parfois

A poco más de un mes para que empiece oficialmente el verano por aquí ya estamos manifestando que las buenas temperaturas se apropien de nuestros armarios. ¿La razón? Estamos obsesionadas con la nueva colección de calzado de Parfois, y en particular, de sus sandalias planas, si aún no las has descubierto te aconsejamos que sigas leyendo por qué el flechazo está garantizado. Tan cómodas como versátiles, por eso las expertas en moda siempre acuden a ellas cuando las temperaturas suben.

El momento perfecto para renovar la colección de calzado es ahora. Tus tiendas favoritas están empezando a lanzar sus novedades de cara a la temporada de verano, y no es por nada, pero por estas fechas es cuando suelen lanzar las prendas y accesorios más bonitos. Sobre todo, teniendo en cuenta que en un mes, empezarán a prepararse para las rebajas. Por lo que si buscas hacerte con tus primeras sandalias del 2025 has llegado al lugar adecuado, a continuación te enseñaremos todos los modelos que necesitas para tus estilismos más estivales.

Así son las nuevas sandalias planas con las que empezar el verano

Las expertas en moda saben que no hay nada como unas sandalias planas para complementar sus outfits más veraniegos. Combinan con todo, desde pantalones de lino, pasando por maxivestidos, bermudas o faldas mini. Y en Parfois parece que han entendido a la perfección lo que las mujeres como tú y como yo buscamos este verano, porque esta servidora se ha enamorado de prácticamente toda su colección. Con aires minimalistas, en colores neutros (y tendencia) y con esos detalles que elevan cualquier look, hasta los más básicos.

Sandalias de piel con detalle metálico, de Parfois (35,99 euros)

Sandalias de piel con detalle metálico. Parfois

Un diseño de líneas limpias en color verde khaki que apuesta por la elegancia discreta. Fabricadas en piel, destacan por su acabado pulido y por incorporar un detalle metálico frontal que aporta un punto sofisticado sin caer en lo excesivo. Ideales para llevar con vestidos camiseros o pantalones fluidos.

Sandalias de piel con tiras y hebilla, de Parfois (35,99 euros)

Sandalias de piel con tiras y hebilla. Parfois

Estas sandalias de piel en color camel presentan varias tiras finas que se adaptan al pie con suavidad, sujetas por una hebilla lateral que permite un ajuste perfecto. Un básico que funciona igual de bien con looks de oficina como con estilismos de vacaciones.

Sandalias planas de piel con anillo metálico, de Parfois (45,99 euros)

Sandalias planas de piel con anillo metálico. Parfois

Este modelo en azul celeste incorpora un gran anillo metálico en el empeine que pretende ser el centro de atención de todas las miradas, convirtiéndolas en las sandalias perfectas para elevar un look monocromático o combinar con tejidos satinados y accesorios plateados.

Sandalias de piel planas cangrejeras, de Parfois (35,99 euros)

Sandalias de piel planas cangrejeras. Parfois

Las clásicas cangrejeras se renuevan en esta versión de piel en camel que mantiene el diseño entrecruzado, pero lo reinterpreta con una silueta más depurada. Cómodas, y con aire retro, son la opción ideal para combinar con esos looks boho-chic que tanto nos gustan.

Sandalias de piel con tiras detalle metálico, de Parfois (32,99 euros)

Sandalias de piel con tiras detalle metálico. Parfois

Este modelo burdeos es una oda al lujo silencioso, con tiras finas de piel y un discreto aplique metálico que marca la diferencia. Perfectas para estilismos relajados, pero cuidados, como unos pantalones palazzo y un top de punto fino.

Sandalias planas de piel con hebilla, de Parfois (45,99 euros)

Sandalias planas de piel con hebilla. Parfois

Un diseño con tira ancha que cruza el empeine y una hebilla grande que aporta carácter, todo al negro. Ideal para looks más urbanos o incluso para acompañar un conjunto de lino con blazer en clave relajada.

Sandalias planas con tiras y tachuelas, de Parfois (29,99 euros)

Sandalias planas con tiras y tachuelas. Parfois

Este modelo con tachuelas distribuidas a lo largo de las tiras finas añaden un punto cañero que hará que cualquier outfit gane fuerza. Perfectas para combinar con denim o darle un giro rebelde a un vestido romántico.

No hace falta que llegue el 21 de junio para estrenar tus primeras sandalias planas. Confirmamos que todas y cada una de estas joyitas de Parfois son la mejor excusa para actualizar tu armario antes del verano y salir a conquistar la ciudad (o la costa) con un look tan cómodo como favorecedor.