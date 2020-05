Esta es la tendencia que no te vas a quitar en todo el verano y Paula Echevarría lo sabe

¿Vuelta al pasado? Sin duda en los últimos meses es una de las cosas que más nos reconforta, volvemos a los recuerdos, a tiempos pasados que fueron mejores y todo eso también se ve reflejado en el mundo de la moda. Esa tendencia que no se quitaban ni en los 70 ni los 2000 nos aportan buen rollo, optimismo y esperanza. Por eso, el tie-dye se ha convertido no solo en la tendencia de esta cuarentena, sino también con ello en absoluta moda para esta temporada de verano. Todas las marcas low-cost están apostando por este estampado tanto en camisetas, vestidos o incluso bikinis y por eso también Instagram se ha llenado de fotografías con estas prendas y tutoriales para hacerlo en casa. Y como no, Paula Echevarría que siempre sigue las tendencias al pie de la letra, no podía dejar pasar la tendencia del tie-dye y anoche volvió a mostrarnos un look perfecto con este estampado para estar en casa también en esta desescalada. ¿Vosotras tampoco habéis salido aún en la fase 1? Paula, yo soy de las tuyas.

Paula ha optado por llevar esta tendencia de la forma más cómoda para estar en casa. ¿Seremos capaces de desterrar la moda del chándal después de tantos meses acompañándonos en esta cuarentena? De momento Paula Echevarría ni ha salido a las terrazas en esta fase 1 ni se ha quitado el look más comfy y casero. Por eso ha optado por unos shorts rosas y una camiseta en el mismo tono con estampado tie-dye de Bershka. Aunque no hemos encontrado el modelo en la web de la marca de Inditex, si que hemos encontrado muchas otras prendas con este estampado que nos han enamorado. Y como compartir es de guapas, aquí os las dejamos.

