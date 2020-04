Paula Echevarría no ha podido resistirse (y nosotras tampoco) y se ha apuntado a la tendencia de esta cuarentena

En medio de la tormenta y de la cuarentena por el coronavirus, el estampado tie dye vuelve a nuestras vidas para alegrar todos nuestros looks de entretiempo. El estampado hippie noventero que triunfó la temporada pasada ha vuelto a nuestras vidas en forma de sudadera y con mucha más fuerza estos días. Ya se la hemos visto a María Pombo o a Marta Lozano en estos días de confinamiento en casa y ahora es Paula Echevarría la última en unirse. “El tiedye ha vuelto! Con lo que me gusta!!!! 💙”. ¿Tú también te has apuntado a esta moda?

El conjunto de Paula es de la marca española All That She Love. En su web tiene el conjunto tie dye en diferentes colores y modelos. ¡Incluso bañadores! La sudadera de Paula cuesta 115€ y el short 110€.