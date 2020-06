Paula Echevarría estrena los shorts ‘paper bag’ de Bershka que sienta bien tengas 20 o 40 años (¡y por menos de 20 euros!)

No hay día de esta cuarentena y esta desescalada en España que Paula Echevarría no nos enseñe su look o algún truco para copiar su envidiado moreno. Y hoy ha sido el turno de unas de las tendencias que vuelven con más fuerza este verano, esos shorts que sientan bien a madre e hijas, los ‘paper bag’. “Poco a poco...volviendo a la ‘normalidad’”, ha dicho Paula mientras nos mostraba este look para salir a la calle, con uno de sus estilismos a los que nos tenía más acostumbrada antes de este confinamiento.

Si hay una prenda fundamental en nuestro armario de verano son los shorts vaqueros. Un diseño versátil que combina con cualquier pieza superior, desde una camiseta a un top repleto de color, y que podrás llevar de día, de noche, al trabajo o a una cita más especial. Dar con unos que te gusten no es difícil, estos pantalones cortos inunden las firmas de moda en todas sus formas y versiones, pero fichar unos shorts que además de ser bonitos y funcionales sean cómodos y estilicen es realmente complicado. Un fichaje de Paula Echevarría que ya vimos hace semanas a su amiga y actriz, Marta Hazas.

Una opción realmente atractiva que además hace tipazo, marca la cintura, disimula la tripa y consigue un efecto de piernas infinitas que nunca está de más. Difícil resistirse a sumarlo al armario de verano.

Los pantalones vaqueros están disponibles por 19,99 euros en la web de Bershka en dos colores, clásico azul denim, el elegido por Paula, y un tono más claro. Además, Paula los ha combinado con una opción ganadora: camiseta negra, una preciosa chaqueta de The Extreme Collection, cinturón de Pinko, sandalias planas de Hermès, bolso de Sandro y las gafas de sol que triunfan entre las influencers y las celebrities, de Hawkers.

Chaqueta Chanel fucsia Boheme de The Extreme Collection (rebajada a 120€)