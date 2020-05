Estas son las mascarillas más en tendencia que están triunfando en Instagram (palabra de Vanesa Romero y Andrea Rueda)

La mascarilla ha pasado de ser un producto sanitario a convertirse en el complemento de moda de 2020. El uso de este dispositivo ya forma parte de la nueva normalidad para protegerse del coronavirus hasta que no se encuentre una vacuna que sea efectiva para detener esta pandemia que ha parado el mundo. Aunque todos hubiéramos deseado que esto nunca pasara, lo cierto es que las mascarillas se han convertido, por ley, en nuestras nuevas compañeras de paseo. De ahí que muchas firmas de moda se hayan apuntado a esta nueva ola y estén lanzando sus propias colecciones. Y ayer era Mango el que sacaba una colección que agotó en horas. Pero sin duda, las que están triunfando en Instagram son estas que hemos visto ya lucir a la actriz Vanesa Romero o a la influencer Andrea Rueda en esta fase 1 de la desescalada en Madrid.

¿Así será la nueva moda post coronavirus? De momento son muchas marcas de moda las que se han sumado a hacer mascarillas. Wildreamers ha creado mascarillas que además incluyen el filtro homologado con capacidad para 300 lavados.

Información sobre el filtro utilizado:

Homologado por la normativa Europea Quirofano: cumple con la normativa UNE 0065:2020

Permite hasta 300 lavados

Se debe lavar a una temperatura recomendada de 40ºC y 60ºC

El filtro no se debe planchar o perderá sus propiedades

El filtro permite el uso de lejía, cloro o cualquier otro detergente

Después de su lavado, secar al aire libre o con la secadora a una temperatura de 40ºC durante aproximadamente de 15 a 20 minutos.

FICHA TÉCNICA DEL FILTRO:

Composición: 98% Ofeline + 2% Antistatic

Encogimiento al lavado: 75ºC: 2% EN 6330/15797

Antiestático: Pass EN1149-3

Antiácido: Clase 3 EN 13034 (Ácido Sul- furico/ Hidróxido Sódico)

Eficacia filtración bacteriana: 99,31+- 0,27 EN 14683

El mundo de la moda se está volcando en la lucha contra el coronavirus y Wildreamers no se podía quedar atrás y no solo creando mascarillas. Ya os contamos hace unos días que Wildreamers y Mensajeros de la paz del Padre Ángel se han unido a favor de las Residencias de la Tercera Edad con el objetivo de donar el 100% de los beneficios de la camiseta solidaria LIFE FOR LOVE . Tres empresas españolas: Wildreamers, La Diferencia y Mac Comunicación se han unido para llevar a cabo este ambicioso proyecto para abastecer a las residencias españolas de personal y material sanitario en colaboración con el Padre Ángel.