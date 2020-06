Mezclar bikinis está de moda (otra vez) y Mery Turiel tiene el truco para que quede bien

Mery Turiel ha rescatado la tendencia de mezclar partes de arriba y partes de abajo de diferentes bikinis. Hace años dejamos de hacer esto no se sabe por qué razón y parece ser que este 2020 la moda, que, ya sabemos, es cíclica, regresa. Así mezclar el bikini que más estiliza con el que consigue realzar nuestro pecho (que ya ha llevado Paula Echevarría) es posible. Todo eso si no quieres decantarte por el bañador, que este año, vuelve a ser un must have.

Mery Turiel nos ha mostrado varias formas de llevar dos de los bikinis más bonitos de la nueva colección de Calzedonia. Hablamos del bikini Elisa (en azul cielo) y el bikini Sabrina (con estampado floral). La influencer los ha llevado por separado y en una tercera opción, como ves sobre estas líneas, ha combinado la parte de arriba del bikini de flores con la braguita brasileña del bikini liso. La parte de arriba del bikini de flores tiene un precio de 20 euros, mientras que la braguita cuesta 10 euros. También la parte de arriba del bikini azul cielo tiene un precio de 20 euros y la braguita cuesta 10. Puedes combinarlas como ha hecho Mery Turiel o bien a la inversa. Todo dependerá de lo que quieras potenciar. Sí, has leído bien. ¡Bajo esta foto te explicamos por qué!

Las ventajas de combinar braguitas y partes de arriba diferentes es que podemos, bien potenciar nuestro pecho, bien nuestras caderas. Si tenemos una silueta demasiado recta, nos decantaremos por una braguita estampada, mientras que si tenemos poco pecho llevaremos el print arriba. Los patrones lisos reducen volumen mientras que las flores, los cuadros, las rayas, etcétera nos ayudan a potenciarlo. Ten esto en cuenta y prepárate para sacar este verano el máximo partido a tu silueta.