Lydia Bosch y su hija Andrea estrenan las zapatillas ‘made in spain’ que van a triunfar este verano

Ya os lo avisábamos ayer y así ha sido. Estas van a ser las zapatillas españolas que van a triunfar en este verano de la ‘nueva normalidad’ y van a hacer que cada uno de tus pasos este lleno de buen rollo y optimismo. Sí, estamos hablando de la colaboración entre las firmas Victoria y Desigual que nos ha robado el corazón y a Lydia Bosch y a su hija Andrea Molina también. La actriz ha posado en su Instagram con su hija y unas zapatillas estas zapatillas tan originales ‘made in Spain’. Y es que ya os lo decimos cada día, ahora más que nunca, toca apoyar a las marcas españolas, y que mejor que hacerlo con dos de referencia como Desigual y Victoria. ¿Quién no ha llevado una Victoria en su infancia en las 80 y los 90? Si eres de esas época y no las has llevado sin duda no eres español. Aún recuerdo esa ilusión de los 90′s cuando tu madre venía a recogerte al colegio con una caja nueva de Victoria, eso significa que llegaba el verano y que ibas a poder presumir de zapatillas molonas nuevas en el recreo.

De los 80 hasta hoy. De La Rioja hasta Barcelona. Del color al multicolor. Los veranos de Victoria y Desigual siempre se han cruzado Y sin duda no hay verano de todos los nacidos en los 80 y 90 que no vayan unidos a nuestras zapatillas Vitoria. Por eso estas dos marcas ‘made in spain’ han decidido unirse este verano para hacernos pisar fuerte de la manera más española. Y lo han hecho través de tres modelos de edición limitada y fabricados en España, rendimos tributo a todos esos veranos que nos hicieron únicos y al verano 2020 que será muy ‘made in Spain’. ‘Verano Balearic’, ‘Verano in BCN’ o ‘Verano in the village’. ¿Con cuál te quedas?

Lydia Bosch ha escogido el modelo ‘verano Balearic’ y su hija Andre el modelo ‘verano in BCN’.

Zapatillas ‘Verano Balearic’ (49,95 €)

Zapatillas ‘Verano in BCN’ (49,95 €)