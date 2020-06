Violeta Mangriñán tiene el top de punto de Zara que no te quitarás en todo el verano (y cuesta 12 euros)

Este verano no puede faltar en tu armario un top de punto. Y Violeta Mangriñán como buena amante de la moda y de las tendencias lo sabe. Y es que la joven televisiva que revoluciona Instagram con cada uno de sus looks, ha vuelto a elegir un prenda de Zara para enamorar a sus seguidores y cómo no, al mejor precio posible. Y es que si el otro día agotó la falda de Zara de estampado animal al mejor precio, hoy Violeta ha encontrado el top más bonito, más en tendencia y más barato de la marca de Inditex. ¡Corre a por él porque el efecto Violeta está a punto de agotarlo!

Se trata de este top de punto y cordones de Zara con escote pico y tirantes. ¿Lo más especial? El detalle de cordones en la parte del escote. Tiene un precio de 12,95€ y el efecto Violeta está a punto de agotarlo. Aunque también lo tienes en blanco.

Violeta lo ha combinado con un vaquero de Bershka que también es máxima tendencia, el jean Kick Flare con bajo desflecado que cuesta 29,99€.